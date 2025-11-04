La bibliothèque municipale de Varennes a obtenu un résultat global de 94% dans le cadre de l’évaluation annuelle du programme BiblioQUALITÉ, ce qui lui a permis d’obtenir de nouveau le ruban de niveau 5, soit la plus haute distinction au Québec.



Ce programme a été mis sur pied par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et il vise à reconnaître les efforts d’investissements réalisés par les municipalités dans leurs bibliothèques publiques.



L’évaluation des établissements est basée sur plusieurs indicateurs comme le personnel dédié aux services aux citoyens, les dépenses d’acquisition, les heures d’ouverture, la superficie ainsi que les places assises.



Sa note de 94% la place parmi les institutions les plus performantes du Québec et il s’agit d’un résultat de 22% supérieur à la moyenne des villes québécoises membres de l’ABPQ.



