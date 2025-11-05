Fini le gaspillage alimentaire dans plusieurs Centres de la petite enfance (CPE), garderies, et services de garde scolaire situés à Boucherville. Grâce à un projet initié par le CPE de Boucherville en collaboration avec le Comité d’entraide de Boucherville (CEB), les surplus alimentaires sont récupérés et transformés en repas destinés aux familles en situation d’insécurité alimentaire de la ville. L’initiative a non seulement fait boule de neige, mais elle a été récemment récompensée par un prix Coup de cœur décerné par l’organisme d’éducation à l’environnement, Environnement Jeunesse.



En entrevue à La Relève, la directrice adjointe à la pédagogie du CPE de Boucherville, Janick Lafrenière, raconte que le projet est né d’une volonté simple mais ambitieuse. «Nous voulions atteindre zéro gaspillage alimentaire tout en soutenant notre communauté.»



Le projet n’a pas été très compliqué à mettre en place, mais le principal défi pour le CPE a été de trouver comment il pouvait transférer la nourriture dans des contenants biodégradables et à quel coût.



«Nous voulions que les bottines suivent les babines, donc il nous fallait des contenants écologiques. Or le CPE ne pouvait en associer et en assumer le coût. C’est en discutant avec Richard Lalancette, du CEB, que ce dernier a réussi, grâce à un partenariat avec La Tablée des Chefs, à conclure une entente permettant d’obtenir gratuitement les contenants écologiques nécessaires à la collecte et la redistribution des repas», explique Mme Lafrenière. C’est le CEB qui en fait la distribution.



Le projet a rapidement été mis en place, et a inspiré d’autres établissements qui ont rapidement embarqué. Les résultats sont concluants. «Nous pouvons affirmer que tous les surplus alimentaires de nos cuisines sont maintenant valorisés», fait savoir Mme Lafrenière.



Chaque deux semaines, des bénévoles du CEB récupèrent les repas complets, identifiés et congelés, pour les distribuer aux familles et personnes seules vulnérables de Boucherville.



Selon M. Lalancette, la grande majorité des CPE, garderies et services de garde des écoles primaires de Boucherville participent. «Le projet pourrait atteindre 5 500 à 6 000 repas distribués par année, un chiffre évolutif au fur et à mesure de l’expansion du projet», affirme-t-il.



Le projet a un impact environnemental concret, insiste Mme Lafrenière. «Nous optimisons la gestion de nos matières résiduelles et réduisons notre contribution aux gaz à effet de serre», explique-t-elle. «Chaque repas qui quitte nos cuisines pour la communauté est un geste concret pour l’environnement et pour les familles.»



L’initiative a été récompensée. Le CPE a reçu la certification environnementale Niveau 1 avec mention coup de cœur, distinction remise par Environnement Jeunesse, en reconnaissance du projet qui allie environnement et solidarité. «C’est le plus bel événement qui aurait pu nous arriver. Cela confirme que notre travail a un impact réel», ajoute la directrice adjointe.



«Ce projet permet non seulement de réduire notre impact environnemental, mais aussi de poursuivre notre mission sociale de manière concrète», conclut Mme Lafrenière.



