Un nouvel événement est mis de l’avant par la Ville de Sainte-Julie alors que la population est invitée à célébrer la diversité culturelle avec le rendez-vous Traditions et couleurs du monde.



Les gens sur place pourront découvrir les habits traditionnels de différents pays, en plus d’assister à des prestations de danse et de musique du monde. L’activité a pour but d’offrir une occasion aux citoyens de voyager à travers les cultures et de célébrer la diversité qui enrichit la communauté julievilloise.



Le rendez-vous Traditions et couleurs du monde se tiendra le 29 novembre à 19h à la salle Maurice-Savaria de l’école secondaire du Grand-Coteau, située au 2020, rue Borduas. L’entrée est gratuite, mais il est nécessaire de réserver sa place au stejulie.tuxedobillet.com.



L’événement est organisé dans le cadre du Plan d’action d’accueil, d’intégration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la Ville de Sainte-Julie.



Soulignons que, selon les données de 2021 de Statistique Canada, la population de personnes immigrantes à Sainte-Julie est passée de 715 personnes en 2001 à 1 865 en 2021. En 2021, 45% de la population immigrante de la MRC de Marguerite-D’Youville résidait sur le territoire julievillois. Autrement dit, Sainte-Julie est la municipalité qui accueille le plus grand nombre de personnes immigrantes au sein de la MRC dont elle fait partie.





Cet article a été lu : 200