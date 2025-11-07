Un Julievillois de 18 ans, Timothy Johan, a réalisé un exploit hors de l’ordinaire alors qu’il a parcouru dans le cadre du récent Bromont Ultra et ce, malgré des douleurs importantes survenues au 50e kilomètre.



Le Bromont Ultra a réuni cette année quelque 3 000 coureurs et cyclistes dans 13 épreuves dans le cadre d’un événement unique dont la mission dépasse le sport puisque les fonds sont remis à diverses causes.



Le jeune étudiant du Cegep de Saint-Hyacinthe a pris le départ au lever du soleil, soit le 18 octobre à 7h, et la ligne d’arrivée devait être complétée avant 18h le lendemain, soit dimanche le 19 octobre, en franchissant un dénivelé de 6 666 mètres.



Les organisateurs se sont inspirés des courses américaines de 100 miles pour concevoir l’épreuve reine du Bromont Ultra. Ils précisent que le BU160 est la course en sentier la plus longue au Québec, et la qualifient de «plus difficile à l’est des Rocheuses» avec un taux d’abandon qui dépasse 50%.

Le plus jeune coureur de l’édition 2025, Timothy Johan, a parcouru deux boucles de 80 km pour arriver à la ligne d’arrivée vers 17h, terminant son épreuve en 34:24:41.



«J’ai de la difficulté à décrire à quel point mon cœur est plein d’amour, de joie et d’émotions, J’ai traversé tellement de bas, mais aussi des hauts. À partir du km 50, mes chevilles se sont littéralement bloquées. La douleur était indescriptible, à un point où chaque pas devenait une bataille» a déclaré le Julievillois à la suite de son exploit.



«Un ultra-marathon, ce n’est pas quelque chose qu’on fait seul. J’ai la meilleure équipe au monde, des personnes en or que j’aime de tout mon cœur, et dont je ne veux jamais me séparer!» a-t-il ajouté.



