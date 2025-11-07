Alors que de plus en plus de familles peinent à joindre les deux bouts, la Guignolée de Boucherville revient mobiliser la communauté pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin.



La campagne 2025 a été lancée le 6 novembre devant le grand sapin installé à l’hôtel de ville. Pour souligner ce coup d’envoi, le président du Comité d’entraide de Boucherville (CEB), Martin Côté, et le maire de la Ville et président d’honneur de l’événement, Jean Martel, ont procédé à l’illumination symbolique du sapin.



L’annonce s’est déroulée en présence de nombreux bénévoles, citoyens, conseillers municipaux et représentants d’organismes locaux, tous réunis pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique.



Chaque année, la Guignolée constitue la principale source de financement du CEB. L’organisme vient en aide à environ 1 400 Bouchervillois qui vivent sous le seuil de la pauvreté, soit 3.5% de la population. Pour 2025, l’objectif financier demeure fixé à 100 000$, malgré l’inflation.



Selon le trésorier du CEB, Richard Lalancette, cette stabilité de l’objectif s’explique notamment par la réduction de l’arrivée de nouveaux immigrants, en raison de mesures gouvernementales, ainsi que par l’absence de nouvelles constructions de logements locatifs dans la municipalité.



Les fonds amassés lors de cette grande collecte serviront à assembler près de 300 paniers de denrées pour le temps des Fêtes ainsi qu’au réapprovisionnement du Garde-Manger, qui distribue annuellement près de 20 000 sacs d’épicerie.



En 2025, l’organisme prévoit offrir 2 500 dépannages alimentaires, soutenant ainsi environ 300 familles, soit près de 900 personnes.



Un important élan de générosité

Lors du lancement, plusieurs contributions majeures ont été annoncées. Les Filles d’Isabelle et le Centre des générations de Boucherville ont chacun fait un don de 10 000$, la Ville de Boucherville et la Caisse Desjardins des Patriotes ont chacun offert 7 500$, le Bureau de la députée de Montarville, Nathalie Roy, a fait don de 3 000 $, et Bureau du député fédéral Xavier Barsalou-Duval, a remis 700$.



À cela s’ajoute un don, pour Noël, de 200 jouets de la Fondation Bon départ de Canadian Tire du Québec, destiné aux enfants des familles en situation de précarité financière. Le CEB offre d’ailleurs une aide particulière à environ 200 enfants d’âge scolaire, notamment par des dons d’espadrilles, de bottes d’hiver, et de sacs scolaires, et au paiement des frais du service de garde.

Plus loin



«La Guignolée de Boucherville n’est pas seulement une tradition, c’est le reflet d’une communauté attentive aux besoins de ses membres les plus vulnérables. Chaque année, grâce à l’engagement exceptionnel de ses bénévoles et à la générosité de nos résidents et entreprises, le CEB accomplit un travail colossal pour offrir du réconfort et un soutien essentiel à de nombreuses familles d’ici.



Aujourd’hui, l’esprit d’entraide qui nous anime, nous pousse à aller encore plus loin.



En 2026, le Comité d’entraide de Boucherville fera partie des organismes de bienfaisance à recevoir les dons amassés lors de la 10e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville. Cette décision vient consolider le lien entre l’un de nos plus grands événements sportifs et une cause qui nous est chère. Le Triathlon-Duathlon est une vitrine extraordinaire de dépassement de soi, et il était naturel de l’associer encore plus étroitement au dépassement collectif qu’incarne le CEB», a déclaré le maire Jean Martel.





Comment contribuer ?

Les citoyens peuvent déposer des denrées alimentaires les samedis 15, 22 et 29 novembre, entre 9h30 et 15h30 au Provigo Le Marché, 1001, boul. de Montarville; au Metro Plus, 535, rue Samuel-De Champlain; et au Maxi, 520, boul. du Fort-Saint-Louis.



Le président du CEB, Martin Côté, et le maire et président d’honneur de l’événement, Jean Martel.

Les dons en ligne peuvent être faits sur la plateforme du CEB.

