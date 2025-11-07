Un hélicoptère CH-146 Griffon de l’Aviation royale canadienne effectuera un survol lors d’une cérémonie du jour du Souvenir à l’installation de Pratt & Whitney Canada à Longueuil, le 7 novembre vers 11h.

L’appareil volera à une altitude minimale de 500 pieds au-dessus du point le plus élevé de la trajectoire. Il sera équipé d’armes, mais d’aucune munition.

«Les activités de vol pourraient générer du bruit inhabituel et attirer l’attention des résidents locaux», avise l’Aviation royale canadienne.

L’hélicoptère provient du 438e Escadron tactique d’hélicoptères basé à Saint-Hubert.

Les vols de l’Aviation royale canadienne sont planifiés et surveillés pour garantir la sécurité publique. Leur réalisation dépend des conditions météorologiques et de vol.

Transport tactique

Le CH-146 Griffon est un hélicoptère utilitaire de transport tactique qui sert au transport de soldats et d’équipement. Il est aussi utilisé pour la recherche et le sauvetage, la surveillance et la reconnaissance, l’instruction, les opérations d’évacuation de blessés et les opérations antidrogue.

L’aéronef peut également être équipé d’armes de défense, d’un puissant projecteur et d’un treuil qui lui permet de soulever des personnes et du fret dans presque toutes les configurations de terrain.