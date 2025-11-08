Le Salon des métiers d’art de Boucherville a lancé hier soir sa 41e édition au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. L’événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat et de créations locales, accueille cette année une cinquantaine d’exposants.



Jusqu’à dimanche, les visiteurs pourront découvrir une grande variété de disciplines artistiques et de produits faits à la main. Céramique, bijoux, poterie, poupées, papeterie artistique, vitraux, vêtements pour enfants, décorations de Noël, lampes, courtepointes ou encore sacs à main : il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

La qualité des œuvres présentées impressionne d’ailleurs dès les premiers pas dans le salon, où le talent des artisans occupe une place de choix. Que l’on souhaite faire de belles trouvailles pour le temps des Fêtes ou simplement admirer le savoir-faire d’ici, le salon promet une expérience enrichissante.



Le Salon des métiers d’art de Boucherville se poursuit samedi et dimanche, de 10 h à 17 h.



