Près de 16 000 personnes ont pris part à la Marche mondiale des femmes qui se tenait à Québec, le 18 octobre. Parmi les participantes, il y avait près de 80 résidentes de la MRC de Marguerite-D’Youville et des villes avoisinantes, sous l’égide du Centre de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie.



Les dizaines de participantes de la région ont marché en rappelant les trois grandes orientations de la Marche mondiale des femmes 2025, soit de dénoncer la violence envers les filles et les femmes; la pauvreté comme violence systémique; et le capitalisme «destructeur du vivant».



L’intervenante et responsable des communications d’Entre Ailes, Isabelle Rodrigue, a aussi souligné qu’elles voulaient marcher pour dénoncer les féminicides, défendre pour les générations futures les écosystèmes essentiels et pour exiger des conditions de vie décentes pour toutes.



Elle a précisé que leur participation à cet événement était une façon de dénoncer les systèmes «sexistes, racistes, capacitistes et capitalistes», de rappeler que les crises sont «écologiques, humanitaires et multiples» et qu’elles fondent leurs espoirs en une «société féministe qui place l’économie au service du vivant».



