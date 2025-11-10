Une page d’histoire a été tournée récemment au Club Optimiste Sainte-Julie, car après 52 années d’existence, l’organisme a changé de nom pour devenir le Club Opti-jeunesse Sainte-Julie. Toutefois, ce qui ne change pas, c’est que sa mission reste la même, soit de mobiliser ses bénévoles afin de soutenir la jeunesse dans la communauté.



Le 27 septembre, lors de soirée Reconnaissance et passation des pouvoirs, la présidente, Sylvie Pépin, a procédé au changement en rappelant que les membres ont longuement réfléchi au cours des derniers mois à leur avenir. Ils ont décidé de se séparer d’Optimist International et de faire désormais partie du mouvement Opti-jeunesse. Ils ont fait valoir que cette organisation 100% francophone offre une structure canadienne qui offre des outils, des ressources et un accompagnement plus adapté à leurs réalités locales.



La mission demeure la même, soit de mobiliser ses bénévoles pour soutenir la jeunesse dans la communauté julievilloise. Ils vont aussi continuer de soutenir et d’encadrer le bénévolat auprès des jeunes de 18 ans et moins, tout en faisant la promotion du bien-être, de l’inclusion et de l’épanouissement personnel et collectif des jeunes.





