La Ville de Varennes a annoncé le lancement de la Guignolée 2025, qui se déroulera du 15 novembre au 19 décembre.



Rappelons que cette campagne de solidarité se fera exclusivement en dons d’argent, comme par les années précédentes. Cela permettra aux organismes partenaires d’offrir des paniers de Noël diversifiés et de poursuivre leurs actions tout au long de l’année.



Cette activité visant à soutenir les familles locales en situation de précarité est organisée en collaboration avec Action bénévole de Varennes et les Chevaliers de Colomb.



Près d’une centaine de paniers de Noël ont été distribués à des familles dans le besoin l’an dernier. Les dons ont aussi permis à Action bénévole de Varennes de soutenir environ 60 familles chaque semaine avec des denrées.

Les citoyens et les entreprises sont invités à faire un don en ligne sur la plateforme sécurisée actionbenevolevarennes.org/dons.



Les gens peuvent également contribuer par chèque, par la poste ou en personne, du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h, ainsi que le vendredi de 9h à 12h, à l’adresse suivante : Action bénévole de Varennes, 50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1.





Cet article a été lu : 6