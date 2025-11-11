Les importantes chutes de neige des 12 dernières heures ont provoqué plusieurs pannes d’électricité, notamment dans l’agglomération de Longueuil. La Ville de Longueuil est d’ailleurs la plus touchée dans le secteur, avec un peu plus de 6 400 foyers sans électricité, en matinée le 11 novembre.

Un peu avant 8h, on dénombrait 61 interruptions différentes dans l’agglomération, dont 22 à Longueuil, 16 à Boucherville, 12 à Saint-Bruno-de-Montarville, 7 à Saint-Lambert et 4 à Brossard.

Parmi les adresses touchées à Longueuil, on trouve un grand secteur entre le chemin de Chambly et le boul. Roland-Therrien, autour du boul. des Ormeaux.

À Boucherville, de nombreux résidents au sud du boul. Montarville et le long du fleuve Saint-Laurent sont sans électricité.

Notons également un grand secteur touché au nord du terrain de golf Country club, à Saint-Lambert et dans le quartier des S à Brossard.

Première chute de neige

Hydro-Québec explique que ces pannes sont dues à la première bordée de neige lourde de l’année. «Comme plusieurs arbres avaient encore leurs feuilles, le poids des feuilles mouillées et de la neige casse certaines branches plus fragiles, qui entrent en contact avec le réseau électrique», mentionne la société d’État.

Elle dit en outre mobiliser toutes les équipes nécessaires pour rétablir le service dès que possible.