Il est tombé plus de 20 cm de neige mouillée et lourde dans la région de Montréal et aux alentours depuis lundi soir. Cette neige tombée sur les arbres a fracassé plusieurs branches, qui ont du coup sectionné des fils électriques. Dans le secteur, près de la moitié des résidences de Sainte-Julie sont sans électricité, dans certains cas depuis 21h hier soir.



À 10h15 mardi matin, Hydro-Québec rapportait plus de 350 000 pannes de courant à travers la province. La Montérégie est la région la plus touchée avec plus de 100 000 abonnés privés de courant.



À Sainte-Julie, tout le secteur du Domaine des Hauts-Bois, qui est adossé au mont Saint-Bruno, est sans électricité. Hydro-Québec indique que ses équipes sont à pied d’œuvre et elle espère rebrancher progressivement les résidences au réseau aux environ de 13 h.



De l’autre côté de l’autoroute 20, près de 1 400 foyers sont privés d’électricité et les techniciens pensent rétablir progressivement le courant dès midi.



La Ville a précisé que la bibliothèque située au 1600, chemin du Fer-à-Cheval est prête à recevoir les citoyens afin de venir charger les appareils électroniques ou y travailler.



Pour des raisons de sécurité, la Ville a rappelé de ne pas utiliser à l’intérieur de la résidence ou du garage des génératrices, barbecues ou autres éléments de cuisson extérieure.



À Varennes, près de 1 200 foyers sont aussi privés de courant et Hydro-Québec estime que la situation devrait revenir progressivement à la normale vers 15h.





