Il est tombé plus de 20 cm de neige mouillée et lourde dans la région de Montréal et aux alentours depuis lundi soir. Cette neige tombée sur les arbres a fracassé plusieurs branches, qui ont du coup sectionné des fils électriques. Dans le secteur, près de la moitié des résidences de Sainte-Julie sont sans électricité, dans certains cas depuis 21h hier soir.
À 10h15 mardi matin, Hydro-Québec rapportait plus de 350 000 pannes de courant à travers la province. La Montérégie est la région la plus touchée avec plus de 100 000 abonnés privés de courant.
À Sainte-Julie, tout le secteur du Domaine des Hauts-Bois, qui est adossé au mont Saint-Bruno, est sans électricité. Hydro-Québec indique que ses équipes sont à pied d’œuvre et elle espère rebrancher progressivement les résidences au réseau aux environ de 13 h.
De l’autre côté de l’autoroute 20, près de 1 400 foyers sont privés d’électricité et les techniciens pensent rétablir progressivement le courant dès midi.
La Ville a précisé que la bibliothèque située au 1600, chemin du Fer-à-Cheval est prête à recevoir les citoyens afin de venir charger les appareils électroniques ou y travailler.
Pour des raisons de sécurité, la Ville a rappelé de ne pas utiliser à l’intérieur de la résidence ou du garage des génératrices, barbecues ou autres éléments de cuisson extérieure.
À Varennes, près de 1 200 foyers sont aussi privés de courant et Hydro-Québec estime que la situation devrait revenir progressivement à la normale vers 15h.
Pannes: la moitié de Sainte-Julie sans électricité
Il est tombé plus de 20 cm de neige mouillée et lourde dans la région de Montréal et aux alentours depuis lundi soir. Cette neige tombée sur les arbres a fracassé plusieurs branches, qui ont du coup sectionné des fils électriques. Dans le secteur, près de la moitié des résidences de Sainte-Julie sont sans électricité, dans certains cas depuis 21h hier soir.