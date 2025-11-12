Comme le chante si bien Michael Bublé : « It’s beginning to look a lot like Christmas! ». Le sol se couvre de neige, et bientôt, les rues s’illumineront pour la plus féérique des saisons. Quoi de mieux pour plonger dans l’ambiance du temps des Fêtes qu’une virée dans un marché de Noël local? Voici trois rendez-vous incontournables à Boucherville, Varennes et Sainte-Julie pour dénicher des trésors, siroter un chocolat chaud et encourager les artisans d’ici.

Varennes

Le grand marché de Noël de Varennes promet une ambiance festive et des trouvailles uniques avec plus de 150 exposants variés. En plus des idées-cadeaux originales, on y trouve des activités pour enfants, des tirages et prix de présence, du maquillage et des jeux gonflables, sans oublier le village du Père Noël et son photographe. Sur place, un traiteur, un espace café et bar, ainsi qu’un foodtruck combleront les gourmands.

22 et 23 novembre, de 10 h à 16 h, au Centre multisport régional (200, rue Jean-Coutu).

Entrée et stationnement gratuits.

Boucherville

Le traditionnel marché de Noël au profit de la Fondation de l’école secondaire De Mortagne met en lumière la relève artistique et entrepreneuriale locale. Plus de 50 jeunes exposants y présenteront leurs créations, et tous les profits seront remis directement aux élèves. Une belle façon d’encourager la jeunesse tout en dénichant des cadeaux faits avec cœur!

29 novembre, de 10 h à 16 h, à l’école secondaire De Mortagne (955, boulevard de Montarville).

Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie invite petits et grands à célébrer la magie du temps des Fêtes lors de son nouveau marché de Noël, qui prendra vie au centre communautaire. Sur place, une cinquantaine d’exposants proposeront des produits artisanaux et agroalimentaires parfaits pour compléter vos emplettes de Noël. Une activité toute nouvelle à Sainte-Julie qui met en valeur la créativité et le savoir-faire local.

5, 6 et 7 décembre, au Centre communautaire (550, boulevard Saint-Joseph). Entrée gratuite. Toute la programmation ici