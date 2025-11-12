À l’approche des fêtes, le Théâtre Jankijou de Boucherville s’apprête à plonger les familles dans l’esprit de Noël avec son tout premier spectacle de la saison.



La troupe montera à nouveau sur scène, fin novembre, pour présenter la pièce Le Grincheux de Noël adaptée du célèbre récit du Dr. Seuss.



Mise en scène par Patrick D. Campbell, ce spectacle d’une durée d’une heure s’adresse aux enfants de 5 à 9 ans… et à tous ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant.



Ce classique bien connu raconte comment le Grinch, cette créature verte, grincheuse et solitaire, tente de saboter Noël en volant les cadeaux et les décorations du village de Houxville. Mais la bienveillance des habitants, et l’innocence touchante de la petite Cindy Lou, finiront par transformer son cœur.



Une distribution passionnée

Depuis le 4 septembre, les comédiens du Théâtre Jankijou se réunissent chaque jeudi soir au centre multifonctionnel Francine-Gadbois afin de répéter et peaufiner leur rôle.



«Monter un tel projet en trois mois seulement témoigne de la passion des bénévoles et du sérieux de la production», souligne Mario Gladu.



La distribution réunit les comédiens suivants: Le Grinch, interprété par Patrick D. Campbell, Max (Léo Bezzina), Cindy Lou (Anne-Marie Bouchard-Fréchette), Betty Lou (France Brais), Maire Augustin (Michel Desjardins), Martha (Chantal Bertrand), Police (Nathalie Lafranchise), Drew (Lyse William), Christina (Jacinthe Tremblay), et Lou (Bernard Ouellet).



Le spectacle comptera également huit choristes du Théâtre Lyrique de la Montérégie, en plus de nombreux figurants.



Il sera présenté au centre multifonctionnel Francine-Gadbois, le 28 novembre à 19h, et les 29 et 30 novembre à 10h et 14h. Les billets sont en vente sur la plateforme Le Point de vente (www.lepointdevente.com), en recherchant Jankijou, ou encore via le site de la troupe : www.jankijou.com.



Rappelons que le Théâtre Jankijou est un organisme à but non lucratif accrédité par la Ville de Boucherville, qui existe depuis 1990.



