Même quand le froid s’installe, la peau a besoin d’attention. Le Dr Jean-François Pépin, médecin chez Dermapure, explique pourquoi il faut adapter sa routine beauté et continuer à protéger sa peau du soleil, même en hiver.

Quand les journées raccourcissent et que les radiateurs se remettent en marche, notre peau aussi vit une transition. Tiraillements, teint terne, sécheresse : les changements de saison mettent à rude épreuve la barrière cutanée. Pour le Dr Pépin, il est essentiel d’adapter sa routine de soins pour préserver la santé et la vitalité de la peau.

Adapter sa routine aux saisons : hydratation et protection avant tout

« Souvent, à l’automne, les gens délaissent la crème solaire en pensant qu’elle n’est plus nécessaire. Pourtant, les rayons UVA et UVB sont présents toute l’année », rappelle le Dr Pépin. Ces rayons sont responsables du vieillissement cutané et des taches pigmentaires ; la protection solaire demeure donc essentielle 365 jours par an.

L’air froid et le chauffage intérieur rendent la peau plus sèche : elle perd de son éclat et se déshydrate plus facilement. Pour y remédier, il faut choisir des produits adaptés : céramides et beurres de karité pour les peaux sèches, acide hyaluronique pour les peaux grasses, et crèmes riches pour renforcer la barrière protectrice naturelle.

Les étapes clés d’une routine efficace

Le Dr Pépin recommande de commencer par un nettoyant doux sans savon, afin de ne pas altérer le film hydrolipidique. Le sérum à la vitamine C suit : puissant antioxydant, il favorise la production de collagène et illumine le teint.

Vient ensuite l’hydratant — adapté au type de peau — et enfin, la crème solaire, véritable bouclier contre les agressions extérieures. Le soir, on nettoie à nouveau, puis on applique une crème hydratante et un sérum au rétinol, qui stimule le renouvellement cellulaire.

« Le rétinol aide aussi les autres soins à mieux pénétrer », précise le Dr Pépin.

Les traitements médico-esthétiques à privilégier en hiver

« L’automne et l’hiver sont les meilleures périodes pour les lasers », souligne le médecin. Moins de soleil signifie moins de risque de pigmentation : c’est le moment idéal pour des soins comme le JetPeel, l’HydraFacial, le Clear + Brilliant ou encore les lasers ablatifs.

Ces traitements exfolient, stimulent la production de collagène et améliorent la texture de la peau. Résultat : un teint plus uniforme et une peau mieux préparée à absorber les ingrédients actifs.

Une approche personnalisée signée Dermapure

Photo gracieuseté

Chez Dermapure, on mise sur une approche globale de la santé de la peau : des soins professionnels en clinique et une routine adaptée à la maison.

« Chaque peau est unique : nos experts analysent le type de peau, les habitudes de vie et les objectifs de chaque patient pour bâtir une routine personnalisée », conclut le Dr Pépin.

Son conseil final ? La constance. Une routine bien pensée, des produits de qualité et une protection solaire assidue sont les clés d’une peau éclatante et en santé, peu importe la saison.

