La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques les conclusions de son enquête sur l’accident ayant coûté la vie à un préposé aux clients de l’entreprise Loblaws inc. à Boucherville.



Le drame est survenu alors que le travailleur assistait un collègue lors du remplacement d’une batterie de chariot élévateur. En reculant la machine de manutention, le conducteur a coincé la tête de l’assistant entre la colonne de la machine et le châssis du chariot stationné. L’homme a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.



Selon la CNESST, l’accident s’explique par une méthode de travail inadéquate exposant les employés à des risques d’écrasement et de coincement. L’organisme a temporairement interdit ce type de manutention, le temps que l’employeur revoie ses procédures.



Loblaws a depuis confié la tâche à un seul opérateur et fait inspecter l’équipement par une firme spécialisée, qui n’a décelé aucune anomalie. La CNESST a levé son interdiction par la suite.



L’organisme rappelle l’importance d’analyser les zones à risque, de former le personnel et de maintenir des distances sécuritaires entre les travailleurs et les équipements mobiles afin d’éviter de tels drames.



Les conclusions de l’enquête seront partagées avec plusieurs associations du secteur de l’alimentation et du commerce de détail pour sensibiliser leurs membres.





