C’est désormais officiel : les travaux de réhabilitation du site des Carrières Rive-Sud sont terminés. Après des années de chantier, plus aucun sol n’est acheminé sur les lieux et le terrain sera bientôt cédé à la Ville de Boucherville, qui pourra amorcer la planification de son futur parc nature. La démobilisation des équipements et les travaux de finition s’échelonneront jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle Sanexen Services Environnementaux inc. pourra déclarer le chantier complété.



Pour souligner cette étape majeure, un cocktail réunissant tous les partenaires du projet a été organisé le 30 octobre. La compagnie Sanexen, le maître d’œuvre des travaux de réhabilitation est à quelques semaines de pouvoir dire mission accomplie.



Un chantier qui remonte à 2015

Le projet de réhabilitation environnementale du site, autrefois connu sous le nom de carrière Landreville, a été approuvé en 2015 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.



Les travaux ont pris véritablement leur envol au printemps 2018, sous la maîtrise d’œuvre de Sanexen, à la demande du propriétaire du site, Les Carrières Rive-Sud inc.



Au total, 3 914 910 tonnes métriques de matériaux de remblayage ont été nécessaires pour stabiliser et reconfigurer ce vaste site situé au 950, chemin d’Anjou.



Les matériaux acceptés comprenaient notamment des sols faiblement contaminés, du béton non contaminé et du roc. Ils provenaient de différents chantiers de construction résidentiels et municipaux et aussi de grands projets d’infrastructures de la région comme par exemples la démolition du pont Champlain, les chantiers du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, et le REM.



Un legs pour la collectivité

Le terrain d’une superficie de 219 083 m² (environ 21,9 hectares ou 2,4 millions de pieds carrés) deviendra un parc nature. Il inclura un plan d’eau de 46 000 m² environ et jusqu’à 2 mètres de profondeur ; une butte de 16 mètres de haut ; des boisés et des zones naturelles ; et un espace pouvant accueillir divers équipements récréatifs.



La prochaine étape est la reprise de possession du site par la Ville, probablement d’ici la fin de l’année. «Il y a déjà eu des consultations auprès des citoyens et d’autres auront lieu dans les prochains mois afin de planifier les aménagements », a mentionné le directeur général de la Ville de Boucherville, Roger Maisonneuve.



Ces consultations publiques détermineront la vocation exacte du parc et les aménagements à privilégier.



Des retombées concrètes pour le voisinage

La réhabilitation a également permis, en 2020, le raccordement à l’aqueduc municipal de sept résidences du chemin d’Anjou, un enjeu crucial pour la sécurité de l’eau potable dans ce secteur où se trouvaient autrefois des puits privés. Sanexen a assumé 50% des coûts du projet, pour un maximum de 433 333 $, en collaboration avec la Ville.



Avec cette transformation, le paysage changera complètement. D’une ancienne carrière laissée en friche naîtra un lieu nature accessible à tous.



