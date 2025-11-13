D’importants changements entreront en vigueur en janvier 2026 sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Parmi ces changements, on note que la collecte des bacs noirs passera aux trois semaines à l’année et il n’y aura plus de collecte dédiée aux branches, car celles-ci seront ramassées à même les collectes des résidus verts.



Ces changements ont été décidés parce que la MRC doit composer avec la hausse constante des coûts liés à l’enfouissement.



Parmi les principaux changements à venir en 2026, on remarque que la collecte des résidus ultimes (bac noir) passera dorénavant aux trois semaines, à l’année.



Les surplus à côté du bac bleu ne seront plus acceptés en raison des nouvelles normes d’Éco Entreprises Québec, mais les citoyens pourront toutefois demander un deuxième bac bleu gratuitement.



Le gazon, les feuilles, les branches et la terre ne seront plus acceptés dans le bac brun. De plus, seuls les sacs de papier et les contenants admissibles sont acceptés, car aucun sac de plastique ne sera toléré.



Il n’y aura plus de collecte dédiée aux branches puisqu’elles seront ramassées à même les collectes des résidus verts.



Le calendrier des collectes sera désormais accessible via la plateforme Tri-Facile disponible sur le site internet de la MRC et via les boutiques d’applications pour les appareils intelligents Apple et Android. La MRC indique que la version 2026 sera accessible dès décembre 2025.



Les citoyens devront s’inscrire via Tri-Facile pour profiter des collectes de volumineux et des sapins de Noël naturels.

Séances de formation à venir





La MRC indique que ces changements aideront à optimiser la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Ces ajustements, qui feront l’objet d’une campagne sous le thème Pas de problème!, visent à améliorer le tri, réduire l’enfouissement et minimiser les coûts liés aux opérations, tout en ayant un impact positif sur l’environnement.



«Les changements à venir sont essentiels pour préserver la qualité et l’efficacité du service tout en respectant notre environnement et notre capacité financière. Nous sommes convaincus qu’avec un peu d’adaptation, tout le monde s’y retrouvera facilement», explique Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville.



Des séances locales de formation seront organisées en décembre à travers le territoire. Il sera possible de découvrir la plateforme Tri-Facile et de poser des questions aux représentants de la MRC.



À Sainte-Julie, cette rencontre aura lieu le jeudi 11 décembre, de 19h à 20h à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque. À Varennes, elle se tiendra le mardi 9 décembre, de 19h à 20h à la Maison Saint-Louis.

