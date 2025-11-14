Les autobus, les taxis et les covoitureurs, soit deux personnes et plus, peuvent désormais circuler sur la voie réservée de 13 kilomètres sur l’autoroute 20, en direction est, entre Sainte-Julie et Belœil.



Les travaux pour la construction de cette nouvelle voie réservée sont terminés. Celle-ci commence peu après l’échangeur des autoroutes 20 et 30 et se poursuit pour atteindre la rivière Richelieu.



Cette section est entièrement ouverte depuis le 7 novembre. Au printemps 2026 toutefois, des travaux d’ajout d’une voie supplémentaire à droite de l’autoroute, entre les sorties no 102 à Sainte-Julie et no 105 à Saint-Mathieu-de-Belœil, entraîneront une déviation temporaire vers la voie réservée.



D’autres chantiers sont prévus sur cette portion de l’autoroute 20, dont le réaménagement des bretelles no 112 et no 113 et la reconfiguration des voies de circulation sur le pont Arthur-Branchaud pour y aménager une troisième voie. Ces travaux se poursuivront jusqu’en 2027.



Les travaux de ce projet de 172,6 M$ ont commencé en mai 2023, et l’ensemble des améliorations seront terminées à la fin de 2027.



