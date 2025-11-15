Vivez la magie des fêtes avec l’incontournable Messiede Haendel, présenté par le Festival Classica. Un concert magique qui réchauffe l’âme est de retour à Boucherville.



Quatre voix lyriques magnifiques donnent vie aux mélodies gracieuses et délicates de Haendel, qui touchent les cœurs des publics du monde entier depuis des siècles. Redécouvrez ce chef-d’œuvre baroque exceptionnel avec l’Ensemble Caprice et l’Ensemble ArtChoral sous la direction de Matthias Maute.



«Chaque année, Le Messie de Haendel marque pour nous le véritable début du temps des fêtes. Présenter cette oeuvre dans deux églises emblématiques de la Montérégie, c’est le prolongement de notre mission chez Classica : faire rayonner la musique classique à travers des expériences artistiques qui allient excellence et proximité avec le public», explique Marc Boucher, directeur général du Festival.



Les billets sont en ventes sur le site festivalclassica.com/messie

