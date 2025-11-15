L’Opération Nez rouge Contrecœur reprend la route le vendredi 28 novembre prochain pour sa campagne annuelle de raccompagnements sécuritaires et, parmi les territoires desservis par ce service gratuit, on compte entre autres la ville de Varennes.



L’Opération Nez rouge Contrecœur existe depuis 1990, c’est donc dire que ses bénévoles sillonnent les routes de la région durant le temps des Fêtes depuis maintenant 35 ans afin de préserver le bon déroulement de cette période de réjouissances.



Pour le début de la campagne locale, des bénévoles solliciteront la population de Varennes et des environs lors d’une route payante qui se tiendra à l’intersection du boul. René-Gaulthier et de la rue Jules-Phaneuf, le samedi 15 novembre, de 10h à 16h.



L’organisme cherche activement des bénévoles pour les aider dans leur mission. Les personnes intéressées n’ont qu’à aller sur www.operationnezrouge.com, sélectionner Québec et Contrecœur, puis cliquer sur «Devenir bénévole». L’inscription est simple et rapide.



Les services de raccompagnement gratuits seront à la disposition de la population du 28 novembre au 31 décembre, qu’il y ait consommation d’alcool, de drogues ou simplement de la fatigue. Les bénévoles seront en poste les 28 et 29 novembre, ainsi que les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 décembre.



Pour les contacter :

Téléphone : 450 587-2611

Courriel : [email protected]

Facebook : Opération Nez rouge Contrecœur



Cet article a été lu : 45