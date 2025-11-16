L’ex-député de Montarville à la Chambre des communes du Canada, Stéphane Bergeron, a reçu la Médaille d’Honneur de l’Assemblée nationale d’Arménie lors d’une réception tenue le 4 novembre à l’ambassade de la République d’Arménie à Ottawa.



L’ambassadrice d’Arménie, Anahit Harutyunyan, a précisé que ce geste exprime la profonde gratitude du peuple arménien envers M. Bergeron pour les efforts qu’il a déployés, alors qu’il était député fédéral, en faveur de l’amitié et du renforcement des relations interparlementaires entre le Canada et l’Arménie, ainsi que pour son rôle dans la promotion des droits de la personne et la recherche de la justice à l’échelle internationale.



Rappelons qu’à la fin de son mandat, M. Bergeron était porte-parole du Bloc Québécois en matière d’affaires étrangères, vice-président du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, membre du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Arménie, membre de l’exécutif de l’Association interparlementaire Canada-Europe et, à ce titre, membre de la délégation canadienne auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.







Cet article a été lu : 22