Pour éviter les débats qui gâchent la tourtière, rien ne vaut un bon jeu de société. Quand les sujets de conversation tirent à leur fin, sors l’un de ces 5 jeux testés et approuvés par l’équipe de Gravité. Ambiance garantie !

1. Hitster

Plonge dans plus de 100 ans de hits musicaux et tente de les remettre dans le bon ordre pour remporter la partie. Un jeu simple, nostalgique et ultra-énergique qui fait lever tout le monde.

Âge : 16+

: 16+ Joueurs : 2 à 12

: 2 à 12 Durée : 30 min

: 30 min Disponible à la boutique Ojeux

2. Grab the Mic – Édition Québec

Le jeu de karaoké… pour ceux qui chantent mal! Tire une carte, attrape le micro en mousse et chante le mot dévoilé. Fous rires garantis avec ses 250 mots (fr/angl.) et ses modes de jeu variés.

Âge : 8+

: 8+ Joueurs : 2 à 10

: 2 à 10 Disponible dans les boutiques Griffon

3. Le jeu de la boulette

Un classique revisité où rapidité, créativité et improvisation sont la clé. Faites deviner des mots en parlant, avec un seul mot… puis en mimant. Un jeu chaotique et hilarant pour rallier toute la famille.

Âge : 7+

: 7+ Joueurs : 3+

: 3+ Disponible à la boutique Courajeux

4. Tu te mets combien? (TTMC)

Évalue tes connaissances de 1 à 10, réponds à des questions adaptées à ta note et avance sur le plateau. Un jeu de culture générale simple, efficace et parfait pour les soirées entre amis.

Âge : 14+

: 14+ Joueurs : 2 à 16

: 2 à 16 Durée : 40 min+

: 40 min+ Disponible à La Ribouldingue

5. Crack List

Une version moderne du jeu des catégories : une liste, des cartes-lettres, et c’est parti ! Débarrasse-toi de ta main en trouvant des réponses correspondant à tes lettres… sauf si une carte Action vient tout bouleverser.

Âge : 10+

: 10+ Joueurs : 2 à 8

: 2 à 8 Disponible à la boutique Le grenier de Julie