Le Café Saint-Laurent, charmant petit restaurant installé dans une maison ancestrale du Vieux-Boucherville, a marqué l’histoire du septième concours annuel de l’Association québécoise du Goûte-Boudin de Boucherville (AQGBB), tenu le 16 novembre. L’établissement a remporté deux prix Délys d’or, dans les catégories boudin classique et boudin créatif. C’est une première dans l’histoire du concours.



Pour les propriétaires, Guillaume Gendron-Leroux et Laurent Giguère, tous deux âgés d’à peine 30 ans, l’émotion était palpable. Interrogé par La Relève, Guillaume Gendron-Leroux avoue que la surprise a été totale.



«On ne s’attendait pas vraiment à ça. On savait qu’on était finalistes, mais la double nomination, c’est plus qu’exceptionnel. Je pense qu’on n’a même pas réalisé tant que ça sur le coup. On était un peu sur un nuage.»

Il ajoute que cette double victoire leur apporte une grande fierté.



«On voulait juste être sur le podium, dans le top 3. Là, d’avoir deux Délys d’or, c’est plus que ce qu’on espérait. On en est fiers, et on va le mettre de l’avant fièrement, tout en restant nous-mêmes.»



Une recette travaillée avec rigueur

Le Café Saint-Laurent avait goûté au concours pour la première fois en 2024, s’y hissant parmi les finalistes. Cette expérience les avait motivés à perfectionner leurs recettes au cours de l’année suivante. Cette fois, leur travail a porté fruit.



Interrogé sur le processus derrière leurs créations, Guillaume Gendron-Leroux explique : «On a fait beaucoup de tests pour calibrer l’assaisonnement. On voulait trouver le bon niveau d’épices, la bonne texture, quelque chose qui tienne bien une fois cuit. On le sert en pavé, pas en saucisse. Les gars en cuisine ont épluché énormément de livres, compilé des recettes, fait de la recherche… pour arriver à ce qu’on voulait.»



Le boudin créatif, déjà un incontournable au Café Saint-Laurent, restera au menu du diner. «Depuis l’année dernière, il est toujours là, et il va rester là. C’est devenu un classique.»



Quant au boudin classique présenté au concours, il repose sur la même base, mais servi sans accompagnement.



Un attachement aux traditions culinaires



Si les deux jeunes restaurateurs se sont tournés vers un mets traditionnel comme le boudin, ce n’est pas un hasard. Pour Guillaume Gendron-Leroux, la cuisine patrimoniale occupe une place importante.



«Tout ce qui est traditions culinaires françaises et québécoises, on le traite déjà. C’est du réconfort. Mon père en cuisinait, on en mangeait comme tous les enfants. Ça fait partie de notre ADN culinaire.»



C’est Sylvain Arsenault, l’animateur du gala, qui les a incités à s’inscrire au concours pour la première fois.



«Il est venu nous voir, il nous a poussés à participer. On s’est inscrits un peu en se disant “Allez, on s’essaie.” Puis on y a pris plaisir. C’est une clientèle spécifique, des gens qui aiment bien manger, des bons vivants.»



En 2024, alors qu’ils participaient au concours pour la toute première fois, les deux proprios s’étaient hissés parmi les finalistes. Ils avaient alors lancé une promesse : remporter un Délice en 2025. Ils ont non seulement tenu parole, mais ont doublé la mise.



Un commerce de quartier aux valeurs locales

Le Café Saint-Laurent s’est taillé une place dans le cœur des Bouchervillois avec sa cuisine du marché, ses cafés et sandwicheries de jour ainsi que son ambiance de bistrot et bar à vin en soirée. La fraîcheur, l’originalité et les produits locaux y priment.



Cette philosophie, alliée à une passion sincère pour les traditions culinaires, a clairement trouvé écho auprès du jury de l’Association québécoise du Goûte- Boudin de Boucherville.





Les deux propriétaires Guillaume Gendron-Leroux et Laurent Giguère.

Une association en croissance



Créée en 2018, l’AQGBB regroupe plus de 400 partenaires (bouchers, charcutiers et restaurateurs) à travers le Québec.

Elle vise à mettre en valeur le boudin québécois, son héritage culinaire et la qualité des artisans qui le préparent.



Lors du gala, le maire de Boucherville a également salué la réussite du Café Saint-Laurent et l’importance de la vitalité gastronomique locale.



Avec ce doublé inédit, le Café Saint-Laurent confirme son rôle de véritable ambassadeur du boudin au Québec et promet déjà de poursuivre cette aventure culinaire avec enthousiasme.



