Le maire Martin Damphousse dirigera un conseil municipal qui comptera cinq femmes sur un total de neuf élus, ce qui constitue une première dans l’histoire de Varennes.



«J’ai le privilège de présider un conseil composé majoritairement de femmes. Il s’agit d’une première dans l’histoire de la Ville et une excellente nouvelle pour la démocratie. Bravo à celles qui ont été élues : Brigitte Collin, Geneviève Labrecque, Natalie Parent, Carine Durocher et Caroline Charland», a mentionné le maire lors de l’assermentation.



Notons à ce sujet que la représentation des femmes ne cesse de progresser depuis vingt ans et le ministère des Affaires municipales du Québec a annoncé la semaine dernière que 38% des sièges municipaux sont occupés par des femmes, incluant 26% à la mairie.



«Je tiens à remercier chaleureusement les Varennoises et les Varennois pour cette marque de confiance. Avec cette équipe engagée, nous allons poursuivre notre mission à faire de Varennes une ville à échelle humaine et inclusive», a déclaré Martin Damphousse.





Cet article a été lu : 29