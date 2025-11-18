La Maison des jeunes (MDJ) de Boucherville, affectueusement surnommée La Piaule, souffle ses 50 bougies. Un demi-siècle d’existence qui ne l’empêche pas de rester parfaitement dans le coup. Chaque jour, une trentaine d’adolescents franchissent ses portes pour s’y retrouver, s’y exprimer et, surtout, s’y sentir chez eux.



Vendredi dernier marquait un moment fort pour l’organisme avec la grande soirée des retrouvailles tenue au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Près de 500 personnes y ont pris part.



«L’événement a été chargé d’émotions alors que d’innombrables anciens et anciennes ont eu le bonheur de se revoir après tant d’années de souvenirs partagés», a mentionné la présidente du conseil d’administration de la MDJ, Carole Chamberland.



Plus tôt, une centaine de personnes s’étaient rassemblées à La Piaule, soit des adolescents qui la fréquentent ainsi que des partenaires de l’organisme.



Souvenirs encore…

Parmi les anciens membres présents, Yan Savaria s’est remémoré quelques souvenirs marquants de ses années passées à la MDJ dans les années 1990. Il raconte qu’à l’époque, avec des amis, il avait formé un groupe de musique.



«Au début, Frank (Francis La Haye) était mon drummer pour WSF, un hommage à Nirvana. Après, on est devenus Deux pelletés de Marcel, avec Alex Ouellet », raconte-t-il. Aujourd’hui conseiller municipal du district 2, Alex Ouellet était alors le bassiste du groupe.



M. Savaria a rappelé aussi l’effervescence musicale qui régnait à la MDJ. «Il y avait Bruno Courchesne, un gars du village, Maxime Da Silva, qui travaille maintenant pour la Ville, et lui aussi avait un autre band.» Quant à Francis La Haye, le drummer, Yan ajoute «aujourd’hui c’est un grand acteur.»



Un autre ancien de la Maison des Jeunes, Xavier Barsalou-Duval, aujourd’hui député bloquiste de la circonscription, a tenu lui aussi à souligner l’importance de ce lieu fondateur dans son parcours. Non seulement il y a passé lui-même une partie de son adolescence, mais il s’est également levé à la Chambre des communes pour rendre hommage au 50e anniversaire de la MDJ.



«Lorsqu’un groupe de jeunes s’est mis à rêver d’un projet de Maison des Jeunes à Boucherville, la communauté a exaucé leur vœu. Ça a été un tel succès qu’il a fallu agrandir et moderniser les installations à de multiples reprises. Aujourd’hui, c’est plus de 1200 jeunes bouchervillois qui fréquentent régulièrement la MDJ, sans compter tous ceux qui participent à leurs nombreuses activités.



J’étais moi-même un grand adepte des grandeurs natures de Pendragon pendant mon adolescence. La Piaule, c’est un endroit de rencontre, d’échange, d’écoute, de soutien et surtout d’implication aussi populaire pour les jeunes au fil des ans.»



Un milieu de vie

Fondée en 1975, la Maison des Jeunes demeure un repère pour plusieurs adolescents. Elle figure parmi les toutes premières MDJ au Québec.



Des jeunes participants entourent la présidente du C.A., Carole Chamberland.

Pour Carole Chamberland, l’impact de La Piaule se mesure au parcours de ceux qui y ont grandi. «On est une Maison des jeunes très dynamique et créative. Plusieurs anciens sont devenus pompiers, avocats, paramédics… ou encore des parents engagés. Quand j’en croise un en ville, je me dis : voilà, la boucle est bouclée.»



La directrice, Marie-Claude Malo, mentionne que la MDJ est «plus qu’un lieu de loisirs, elle constitue un véritable milieu de vie où l’on apprend à se définir, à prendre des décisions et à assumer ses choix. L’adolescent est l’architecte de sa vie. Nous, on est la boîte à outils qui l’aide à bâtir son avenir», résume-t-elle.

