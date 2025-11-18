L’Opération Nez rouge Vallée-du-Richelieu se mettra en branle dès le vendredi 28 novembre et la centrale sera encore une fois située chez le concessionnaire Deschamps Chevrolet à Sainte-Julie.



Les Chevaliers de Colomb de Beloeil seront maîtres d’œuvre de cette 41e édition et, au cours des deux dernières années, plus de 34 000$ ont été amassés en dons, puis redistribués à plusieurs organismes sportifs, culturels et communautaires de la Vallée-du-Richelieu œuvrant auprès de la jeunesse.



Le service de raccompagnement sera offert pour 18 soirées, soit les 28 et 29 novembre, ainsi que les 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 décembre.



Pour bénéficier de ce service de raccompagnement gratuit, il suffit de composer le 450 467-4011 entre 20h et 3h30. En échange, les bénéficiaires sont invités à faire un don de leur choix à l’organisme.



Les Chevaliers de Colomb de Beloeil rappellent que les bénévoles sont toujours les bienvenus pour assurer le bon fonctionnement de Nez rouge. Il est possible de remplir le formulaire d’inscription en ligne au Fiche Bénévole – Organisations locales



Une journée porte ouverte à la centrale est prévue le dimanche 23 novembre, de 11h à 15h, et elle sera consacrée à la formation, à une visite de la centrale, à des retrouvailles avec d’anciens bénévoles et à la clarification des rôles, tant à la centrale que sur la route.



Soulignons qu’il est également possible d’utiliser l’application mobile Opération Nez Rouge disponible sur App Store (iOs) et sur Google Play (Android), autant pour s’inscrire en tant que bénévole ou pour demander un raccompagnement.



