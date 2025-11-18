Le Salon des métiers d’art de Boucherville, tenu les 8, 9 et 10 novembre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, a connu un franc succès pour sa 41e édition. Véritable rendez-vous pour les amateurs d’artisanat et de création locale, l’événement a attiré plus de 3 000 visiteurs, soit une hausse notable par rapport à l’an dernier.



Au total, une cinquantaine d’exposants présentaient leurs œuvres et produits faits à la main, allant de la céramique aux bijoux, en passant par la poterie, les vêtements pour enfants, les décorations de Noël, les lampes et les sacs à main.

«C’est un très beau salon, nous avons accueilli 3 010 visiteurs et les ventes ont dépassé 84 000$, ce qui est excellent», s’est réjouie Isabelle Ross, une des responsables de l’événement. Elle souligne également la présence d’une douzaine de nouveaux artisans cette année, une belle occasion pour les visiteurs de découvrir de nouveaux talents, a-t-elle mentionné.



«Les artisans étaient heureux, les visiteurs aussi. C’est vraiment une belle année pour nous», conclut Mme Ross.



