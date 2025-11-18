Une recherche est en cours et son objectif est d’analyser les disparités dans la desserte de transport collectif et leurs impacts sur la mobilité dans la MRC de Marguerite-D’Youville. La participation de citoyens est sollicitée pour prendre part à des groupes de discussion sur la question.
L’étude est menée par la Table de développement social de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM.
Deux soirées de groupes de discussion sont au programme, la première aura lieu à Varennes le jeudi 20 novembre, de 18h à 21h, et elle s’adresse aux résidents de Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable.
Un autre groupe de discussion se tiendra à Verchères le lundi 24 novembre, de 18h à 21h, pour les résidents de Verchères, Calixa-Lavallée et Contrecœur.
Pour participer, les citoyens doivent résider, travailler ou étudier dans la MRC. Un repas et une carte-cadeau seront offerts en remerciement de la participation.
L'inscription est obligatoire.
Pour en savoir plus : https://www.cdcmy.org/table-de-developpement-social-de-marguerite-dyouville/
