Un homme âgé est décédé à la suite d’une collision survenue à l’intersection du boulevard du Fort-Saint-Louis et de la rue Jacques-Ménard, à Boucherville.



Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux vers 10 h 45. Selon la police, l’accident implique un véhicule et un piéton. Les autorités confirment que toutes les personnes impliquées sont demeurées sur place, et confirment que la victime a succombé à ses blessures.



Les circonstances de la collision restent à déterminer.

Le boulevard du Fort-Saint-Louis est fermé à la circulation entre les rues Pierre-Boucher et Jacques-Viau pour la durée nécessaire à l’intervention.

Une enquête est en cours et des membres de la section de l’identité judiciaire du SPAL ont été activés afin de connaître et préciser les éléments et circonstances de cet événement.

