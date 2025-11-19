Danone Canada injecte une somme historique dans son usine de Boucherville, signant le plus important investissement de son histoire au Canada. L’objectif est de répondre à la demande croissante pour le yogourt et moderniser les opérations de l’installation phare de l’entreprise.





Alors que le yogourt continue de gagner en popularité, près de 90 % des ménages canadiens en consomment, spécifie Danone, l’entreprise augmente de 40 % sa capacité de production pour les formats familiaux. Elle prévoit également hausser de 20 % sa capacité d’accueil et de transformation du lait cru canadien.



Financé entièrement par Danone, l’agrandissement vise à consolider la position de l’usine de Boucherville, qui produit déjà plus d’un yogourt laitier sur trois vendu au pays. Les travaux sont en cours et une nouvelle ligne de production doit entrer en service en 2026.



Modernisation énergétique et durabilité



L’investissement comprend aussi l’installation d’équipements de récupération d’énergie, un projet mené dans le cadre du programme ÉcoPerformance du gouvernement du Québec, qui s’inscrit dans le Plan pour une économie verte 2030.



L’usine de Boucherville se distingue déjà en matière d’environnement, précise Danone dans un communiqué de presse. Depuis 2022, elle détourne 99 % de ses déchets non dangereux des sites d’enfouissement et n’envoie aucun déchet dangereux à l’enfouissement.



Un projet structurant pour les marques phares



Cet investissement majeur, le plus important en capital jamais consenti par Danone Canada, soutiendra la croissance de marques bien connues telles qu’Oikos, Activia et Danone. Il s’ajoute à une annonce faite en juin 2025, soit un investissement de 9 M$ pour lancer la production de contenants individuels plus durables en PET.



