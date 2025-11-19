Lors de la première séance du conseil municipal depuis les élections du 2 novembre, les élus de Longueuil ont approuvé la création de la nouvelle Commission des affaires réglementaires et politiques locales. Celle-ci remplace six anciennes commissions, dont celles de l’aménagement du territoire et de l’environnement, de la culture et du patrimoine, du développement social, de l’éthique et de la gouvernance, des finances et des infrastructures, ainsi que de la mobilité durable.

Composée de l’ensemble des membres du conseil municipal, cette commission aura pour mandat principal d’étudier les projets de règlements et de formuler des recommandations. Le conseil pourra aussi lui confier d’autres dossiers au besoin.

Il y a quelques semaines, la mairesse Catherine Fournier expliquait que cette refonte vise à améliorer l’efficacité des travaux. Selon elle, la participation de tous les élus permettra un examen plus complet et rigoureux des règlements. Forte de son expérience de cinq ans à l’Assemblée nationale, elle estime que ce modèle met mieux en valeur les compétences des élus tout en favorisant une compréhension approfondie des enjeux réglementaires.

La nouvelle commission est présidée par Carl Lévesque (arr. du Vieux-Longueuil, district Coteau-Rouge), épaulé par Alvaro Cueto (arr. de Saint-Hubert, district Croydon-Iberville), qui assume la vice-présidence.

Lors de cette même séance du 18 novembre, trois points de l’ordre du jour concernant divers travaux nécessitant des règlements d’emprunt ont été envoyés à la Commission pour études supplémentaires, à la demande de M. Lévesque.