Une recherche sur le transport collectif est en cours afin de documenter les réalités territoriales à ce chapitre et de mieux comprendre les besoins de la population et les défis rencontrés.



Une quarantaine de représentants d’organismes communautaires, d’institutions publiques et d’instances politiques se sont réunies le 13 novembre au Centre culturel de Verchères pour le coup d’envoi de cette étude. Celle-ci a été initiée par la Table de développement social de Marguerite-D’Youville, en collaboration avec le Service aux collectivités de l’UQAM.



Il y a eu présentation du projet par Rodolphe Gonzalès, professeur en géographie à l’UQAM. Par la suite, les représentants ont participé à des groupes de discussion portant sur les réalités du transport collectif dans leur ville respectives.



M. Gonzalès a expliqué que cette recherche vise à cartographier et analyser le réseau de transport collectif dans la MRC, en plus de mieux comprendre comment le réseau actuel répond aux besoins des populations, notamment selon leurs réalités socioéconomiques. Cette étude veut également explorer les formes d’entraide et de solidarité locales liées aux besoins de déplacement.



«Notre objectif n’est pas de nous substituer aux élus ou aux gestionnaires du transport collectif, mais bien de produire des connaissances sur la manière dont celui-ci est vécu par les citoyennes et citoyens de la MRC», a précisé le professeur Gonzalès.



Les responsables de cette étude se disent convaincus qu’en unissant les forces, les connaissances et les expériences du milieu, cette recherche permettra de faire évoluer les enjeux du transport collectif et contribuera au bien-être de l’ensemble de la communauté du territoire.





