Lors de l’assemblée du 18 novembre, une citoyenne a déploré les problèmes survenues avec la plateforme Sports-Plus lors des périodes d’inscriptions aux activités sportives. Elle a demandé si la Ville avait exploré des solutions alternatives pour améliorer l’expérience des citoyens lors des futures inscriptions.



«On est très au fait des difficultés rencontrées par vous et par d’autres citoyens avec la plateforme Sports-Plus, a répondu le maire. On est en communication constante avec le fournisseur du logiciel pour qu’il puisse apporter les correctifs nécessaires.»



«D’ailleurs, une nouvelle version du logiciel a été présentée au responsable de la Ville récemment et on a demandé encore une fois plusieurs ajustements qui sont en cours pour améliorer la stabilité de la plateforme.»



«Au niveau de la Ville, je dois dire qu’on ne prévoit pas changer le logiciel Sports-Plus. Ça fait plusieurs années que je suis au conseil de Ville et on a essayé toutes sortes de choses et Sports-Plus demeure un outil qui répond à l’ensemble des besoins de la Ville au niveau opérationnel, tant pour la gestion des activités que pour le suivi administratif», a-t-il précisé.





