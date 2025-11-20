À seulement 14 ans, Victoria Gagnon-Pouliot n’a peur de rien sur les pistes du Québec et du Canada. La jeune skieuse de bosses de Boucherville multiplie les premières et impressionne par son audace. Elle représente déjà la nouvelle vague du ski acrobatique québécois.



À l’été 2025, elle était la plus jeune Québécoise à réussir un double back full en rampe d’eau. C’est une figure acrobatique réservée aux plus téméraires.



Ce n’est qu’au début de la pandémie que Victoria chausse ses premiers skis alpins. Jusque-là, elle brillait en patinage artistique qu’elle pratique depuis l’âge de cinq ans.



À dix ans, elle joint le club de bosses de Saint-Sauveur, où son talent explose presque instantanément.



«J’ai obtenu une médaille lors de mes trois premières compétitions régionales», raconte-t-elle. À 11 ans, elle exécute déjà un premier backflip sur neige. À 12 ans, elle fait une percée remarquée sur le circuit provincial ce qui lui ouvre les portes des championnats canadiens junior et senior. Elle rafle en 2023 le trophée Acroski-Laurentides, meilleure athlète féminine régionale F12 à F18.



La progression s’accélère. Nommée athlète relève par Ski Acro Québec, Victoria domine la saison 2024 avec cinq podiums en cinq compétitions au niveau provincial en F14, puis une médaille d’or au championnat québécois. Cette même année, elle se hisse parmi les meilleures skieuses au pays, terminant neuvième toutes catégories lors d’une étape de la Coupe du Canada à Whistler.



À 14 ans, son palmarès 2025 impressionne alors qu’elle récole dix médailles.



Aux championnats québécois, elle se classe 7e parmi les 36 meilleures skieuses de la province, incluant les membres de l’équipe du Québec.



Ambitieuse, Victoria fixe la barre très haut quant à ses objectifs sportifs. À court terme (2025-2026), elle souhaite terminer top 5 au Québec et intégrer l’équipe du Québec à sa première année d’éligibilité.



À Moyen terme (2026-2028), elle vise des podiums NORAM et veut terminer meilleure athlète de l’équipe du Québec.



À long terme, elle rêve d’une médaille en Coupe du monde, une place dans l’équipe canadienne et participer aux Jeux olympiques.



Beaucoup de coûts

Mais derrière les médailles, il y a des coûts. Pour livrer son plein potentiel sur les compétitions majeures, la skieuse doit assumer un budget sportif de 32 500$ pour la saison 2025-2026. Équipement, déplacements, hébergement, entraînement, préparation mentale, encadrement, etc.



C’est pourquoi elle lance un appel aux entreprises et partenaires qui souhaitent la soutenir. Renseignements : [email protected]



