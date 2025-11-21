

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) poursuit son enquête à la suite de l’accident mortel survenu le 18 novembre à l’intersection du boulevard du Fort-Saint-Louis et de la rue Jacques-Ménard, à Boucherville. Le dossier a maintenant été transmis au coroner, qui analysera les circonstances exactes du drame.



L’identité de la victime n’a toujours pas été rendue publique.



Aucune vitesse excessive ni geste criminel en cause



Dans un second message diffusé par la Ville de Boucherville, l’administration municipale affirme collaborer pleinement avec le SPAL et précise que, selon les informations recueillies jusqu’ici, rien n’indique qu’un geste criminel ou une vitesse excessive soit en cause.



La Ville souligne également que toutes les infrastructures de sécurité étaient en place au moment de l’événement : panneaux indiquant la traverse piétonnière; et marquages jaunes au sol clairement visibles.



Le SPAL confirme de son côté qu’il ne s’agit pas d’une intersection accidentogène.



La Ville ajoute que si le coroner ou une autre autorité formule des recommandations à la suite de l’enquête, elles seront étudiées « avec la plus grande attention ».



Une témoin contredit certaines rumeurs



Depuis l’accident, plusieurs commentaires et spéculations ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment concernant la vitesse automobile.



Une témoin directe de la scène, qui a accepté de s’exprimer sous couvert d’anonymat, a tenu à rectifier certains de ces éléments. Elle affirme que, selon ses observations, la vitesse n’était pas en cause.

