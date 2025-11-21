La première édition du Rendez-Vous Entrepreneurial : Votre vitrine locale se veut une occasion de célébrer l’entrepreneuriat local, de découvrir, de goûter, d’explorer et d’échanger avec celles et ceux qui sont les acteurs l’économie locale.



Cet événement se tiendra le 25 novembre, de 17h30 à 21h, au Centre municipal de Saint-Constant, situé au 330, rue Wilfrid-Lamarche. Le grand public et les familles sont les bienvenus.



«La première édition du Rendez-Vous Entrepreneurial va permettre aux citoyens de découvrir des entreprises qu’ils ne connaissent peut-être pas au premier abord et faire de belle découvertes», a expliqué David Bergeron, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Roussillon, qui collabore à l’organisation de l’événement présenté par le Centre d’Entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries.



«Le Rendez-vous regroupera plus d’une soixantaine d’exposants provenant de divers horizons», a-t-il poursuivi en précisant que ce sera une occasion de mettre en lumière les talents d’ici et d’échanger avec des gens passionnés, de découvrir des produits et des services locaux.



L’entrée est gratuite et plusieurs prix de présence seront offerts aux visiteurs. Pour plus d’informations, il suffit de contacter le Centre d’Entrepreneuriat des Grandes-Seigneuries au [email protected].



