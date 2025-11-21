Mardi soir dernier, une citoyenne a demandé si le conseil municipal pensait s’inspirer de la règlementation d’autres villes qui prônent l’interdiction progressive de l’usage des appareils non certifiés et l’instauration d’un programme d’aide financière pour le retrait des vieux poêles afin de chauffer les maisons.



«Ce n’est pas la première demande qui est faite au conseil en ce sens et c’est sûr qu’on est très sensible à cette demande qui, je dois dire, est grandissante depuis plusieurs années», a affirmé le maire Mario Lemay lors de la période de questions aux citoyens.



«On va demander qu’il y ait une analyse en profondeur dans ce dossier-là, donc nous allons confier au Comité de la biodiversité et de l’environnement le mandat de vérifier ce qui est en vigueur dans d’autres municipalités. Il y a eu des développements dans les municipalités voisines comme Longueuil qui, il y a une semaine je pense, a fait l’annonce de leur nouvelle politique. On voit que c’est une politique qui est par arrondissement, donc ce n’est pas la même politique qui est appliquée partout.»



Le maire a aussi fait part de l’importance de vérifier comment ces règlements sont appliqués ailleurs, si ce le sera par des inspecteurs, la police ou par le biais de campagnes de sensibilisation.



«Le comité a aussi le mandat de collaborer avec les autres services impliqués pour présenter des recommandations en vue de la tenue d’un vaste exercice de participation publique pour permettre à tous les citoyens intéressés de s’exprimer sur la question avant que le conseil n’aille de l’avant avec une politique sur les feux de foyers extérieurs et intérieurs», a-t-il souligné, en ajoutant que cela pourrait prendre forme «en 2026».



