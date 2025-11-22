La neige des derniers jours a amené un peu de la magie du temps des Fêtes en plein cœur de novembre et les amateurs de cette période de l’année seront heureux d’apprendre que le Sentier du père Noël sera de retour au parc du Pré-Vert à Varennes les 5 et 6 décembre.



Des milliers de personnes ont pris part à cette activité l’an dernier et elle effectue un retour au parc du Pré-Vert, tout près du Polydôme, les 5 et 6 décembre, de 18h à 21h.



Le pôle Nord prendra vie lors de la promenade avec des animations festives, des personnages colorés, des petits lutins et des jeux interactifs. Bien sûr, le père Noël sera sur place pour rencontrer les enfants et il sera possible de prendre une photo souvenir. Une boîte sera aussi disponible afin de déposer une carte postale de souhaits.



Un sapin géant sera érigé au centre de la glace du Polydôme, qui scintillera de mille feux pour l’occasion. Les participants pourront s’adonner au patinage libre et ceux-ci sont invités à apporter leurs patins. À noter qu’un service de prêt sera aussi offert sur place.



Mesures inclusives



La Ville a souligné qu’elle a bonifié les mesures inclusives du Sentier du père Noël, puisqu’il y aura des rencontres adaptées avec le père Noël de 17h30 à 18h pour les personnes ayant des besoins particuliers, dans un environnement calme et sans attente prolongée.



Il y aura aussi un kiosque d’assistance inclusif pour accompagner les personnes nécessitant un soutien; des toilettes adaptées accessibles au pavillon de service du parc; des espaces de stationnement pour personnes à mobilité réduite à proximité du site.



Notons également qu’il y aura une file d’attente dédiée, identifiée par le logo «Varennes, ville inclusive», alors que le parcours a été repensé pour faciliter la circulation des personnes utilisant des aides à la mobilité.

Il est important de savoir qu’une carte loisirs ou une preuve de résidence est obligatoire pour prendre part à l’activité.





Cet article a été lu : 20