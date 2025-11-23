Nid-de-poule… Un mot et un sujet de discussion récurrent au Québec. C’est aussi le titre d’un documentaire présenté à Télé-Québec dans lequel la comédienne de Léry Catherine Bérubé a eu l’occasion de jouer. Contrairement aux rôles de fiction qu’elle incarne normalement, l’actrice a interprété de véritables intervenants interviewés dans le cadre du documentaire.

Nid-de-poule est une production qui s’inspire de l’approche du théâtre documentaire. On y suit la comédienne Eve Duranceau qui mène une véritable une enquête sur l’état préoccupant des routes dans la province. Elle se demande pourquoi, malgré les sommes importantes investies chaque année dans le réseau routier, l’état des routes demeure aussi délabré, en comparaison par exemple avec l’Ontario et le Vermont.

Les intervenants qu’elle interroge sont joués par des comédiens, dont Catherine Bérubé. L’actrice interprète les propos exacts qui ont été prononcés en entrevue. «J’avais accès à toutes les entrevues. Certaines ont été filmées. J’avais accès à tous les documents», explique l’actrice.

Jouer le réel

Quel impact cela a-t-il dans la préparation des rôles ? «J’ai trouvé ça trippant, capoté parce que tout à coup, tu as accès à la vraie personne. En tant que comédien, on fait du défrichage. On prend le texte, on part toujours de nous puisqu’on est l’outil principal et ensuite on développe le personnage et on essaie d’aller chercher des indices dans le texte. Là, tu as accès à tout, tu as accès à la vraie personne ce qui fait que c’est super inspirant», exprime-t-elle.

Catherine Bérubé interprète entre autres la mairesse de Sainte-Adèle Michèle Lalonde, Corinne Cloutier qui travaille au ministère des Transports et de la Mobilité durable et Johanne Lortie, une victime d’un accident causé par un nid-de-poule. Son conjoint est décédé dans cet accident.

Et comme citoyenne, qu’a-t-elle pensé des informations qu’on apprend dans le documentaire ? «Ça n’apporte pas nécessairement des solutions, mais ça apporte des informations qui sont super importantes pour le futur, qui sont stressantes aussi puisqu’on se rend compte que peut-être que ça ne va pas si bien que ça», souligne la Léryveraine.

Le documentaire, produit par Les Productions Parole Parole et Avanti Toast, est disponible gratuitement sur video.telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec.