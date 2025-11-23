À la suite de la première vraie bordée de neige, la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a rappelé qu’il est obligatoire de déneiger au complet son véhicule avant de circuler sur les routes car ces «igloos mobiles» sont dangereux et interdits.



Le service de police a précisé qu’un mauvais déneigement entrave la visibilité et cause donc un risque, tant pour le conducteur que pour les autres personnes qui circulent près de ces «igloos mobiles». Aussi, de la neige ou de la glace qui se détachent d’un véhicule peuvent entraîner des conséquences fâcheuses et même causer des accidents.



Selon l’article 498.1 du Code de la sécurité routière, il est interdit de circuler avec un véhicule recouvert de neige ou de glace. Le conducteur fautif est passible d’une amende de 60$ à 100$, auxquels s’ajoutent les frais.



