La Place de l’église Sainte-Famille retrouvera son charme d’autrefois le samedi 13 décembre, alors que la Ville de Boucherville présentera une nouvelle édition de Noël d’antan, un événement familial qui met de l’avant les traditions du temps des Fêtes. De 13h à 16h, les visiteurs pourront profiter gratuitement d’une foule d’activités inspirées des coutumes québécoises.



Considéré comme un véritable pont entre les générations, Noël d’antan proposera notamment des tours de calèche, un spectacle de danse folklorique, des prestations musicales, du bricolage de Noël, une initiation au godendard ainsi qu’une lecture de conte pour enfants. La journée se conclura à l’église Sainte-Famille avec le spectacle Chantons Trad, présenté par EspaceTrad et mettant en vedette Mia Lacroix et Francis Désilets.



Pour réchauffer les participants, des boissons chaudes et des collations sucrées seront offertes sur place. Dans une optique écoresponsable, la Ville invite toutefois les citoyens à apporter leur propre tasse ou bouteille réutilisable. L’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.



Messe en latin

Comme le veut la tradition, une messe en latin sera célébrée le lendemain, dimanche 14 décembre, dès 11h15, à l’église Sainte-Famille.



Accès et circulation

Pour assurer la sécurité du site, le boulevard Marie-Victorin sera fermé à la circulation entre les rues De Montbrun et Pierre-Boucher, de 7h à 17h le 13 décembre. Un stationnement sera disponible à l’École orientante l’Impact, située au 544, rue Saint-Sacrement, afin de faciliter l’accès aux activités.





