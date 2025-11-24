La Ville de Boucherville a réitéré son opposition à la création de la Commission des affaires réglementaires et politiques d’agglomération lors de la séance du conseil d’agglomération du 20 novembre. Auparavant opposée, la Ville de Saint-Lambert s’est prononcée en faveur.

Lors de cette séance, le maire de Boucherville, Jean Martel, a fait part de ses réserves face à la création de cette Commission, notamment au chapitre de la perte d’expertise. Il s’est aussi opposé à la modification de la rémunération des membres du conseil d’agglomération et de ses commissions.

De son côté, le nouveau maire de Saint-Lambert, Loïc Blancquaert, a indiqué que sa ville, qui était contre la création de la Commission il y a un mois, était maintenant en faveur après discussions avec le nouveau conseil, malgré certaines inquiétudes.

Le nouveau maire de Saint-Lambert Loïc Blancquaert. (Photo : page YouTube de la Ville de Longueuil)

Un nouveau fonctionnement

Le 2 octobre, le conseil a officialisé la création d’une nouvelle Commission des affaires réglementaires et politiques d’agglomération, un organisme chargé d’examiner l’ensemble des politiques et projets de règlements relevant des compétences de l’agglomération, notamment en finances, sécurité publique, aménagement du territoire, urbanisme et environnement.

Cette décision s’accompagne de l’adoption de nouvelles règles encadrant le fonctionnement de la commission, qui remplaceront l’ensemble des règles précédemment en vigueur. La réforme entraîne également l’abolition de quatre commissions existantes : celle du budget et des finances, de l’habitation, de l’environnement et de l’aménagement, ainsi que celle de la sécurité publique.

Les règles de fonctionnement de la cette nouvelle commission précisent que le conseil d’agglomération pourra lui confier divers mandats. La commission comptera 14 membres, répartis entre les villes de l’agglomération : 5 pour Longueuil, 3 pour Brossard, 2 pour Boucherville, 2 pour Saint-Bruno-de-Montarville et 2 pour Saint-Lambert, tous désignés par le conseil. Pour Longueuil, les représentants sont Jonathan Tabarah, Sylvain Lambert, Carl Lévesque, Marie-Michèle Drolet et Sylvain Joly.

Les élus des villes liées qui n’y siègent pas pourront assister aux rencontres comme observateurs, avec l’autorisation de leur maire ou mairesse. La présidence et la vice-présidence alterneront entre Longueuil et la ville reconstituée la plus populeuse. Une deuxième vice-présidence sera confiée à l’une des trois autres villes reconstituées, selon un système de rotation. Le quorum est fixé à huit membres et les recommandations de la commission n’entreront en vigueur qu’après avoir été approuvées par le conseil d’agglomération.