Le Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP) de l’Hôpital Pierre-Boucher a été officiellement inauguré ce 24 novembre, au grand bénéfice des familles de la Montérégie, qui n’auront plus à parcourir des dizaines de kilomètres pour obtenir des soins pédiatriques spécialisés.

Déménagé dans de nouveaux locaux le 25 mars, le CRSP regroupe désormais, sous un même toit, des services auparavant répartis dans différents secteurs de l’hôpital. Le centre élargit aussi son offre, permettant aux jeunes de 0 à 17 ans d’obtenir des soins spécialisés directement dans la région plutôt que dans les centres montréalais.

Une proximité appréciée

Pour Amélie Corneault, mère d’une adolescente de 15 ans atteinte de paralysie cérébrale, l’arrivée du CRSP change déjà le quotidien. «Tout de suite, quand elle a vu la grande rampe d’accès, elle était très heureuse», raconte-t-elle. Malgré certains soins encore nécessaires à Montréal, la différence est notable : «L’autre jour, pour revenir chez nous de Montréal, nous avons mis quatre heures! J’ai mis treize minutes à venir ici.»

Amélie Corneault, mère d’une adolescente atteinte de paralysie cérébrale, apprécie que sa fille puisse enfin recevoir des soins pédiatriques spécialisés près de la maison. (Photo: Le Courrier du Sud – Sylvain Daignault)

Le complexe pédiatrique modulaire de plus de 1500 mètres carrés comprend une médecine de jour de dix salles, dont deux adaptées à l’isolement, ainsi que des services ambulatoires spécialisés.

Parmi les services offerts : les cliniques d’allergie, d’asthme, d’allaitement, de physiatrie pédiatrique, de pédiatrie générale, de suivi neurodéveloppemental, de néonatalogie, de suivi postnatal, de pédiatrie internationale et la clinique Odyssée, spécialisée en obésité pédiatrique. Une clinique de dysphagie et d’autres services spécialisés s’ajouteront au cours de la prochaine année. Une entente avec le CHU Sainte-Justine permettra aussi de développer de nouvelles cliniques à moyen terme.

Le Centre régional spécialisé pédiatrique (CRSP) est connecté à l’Hôpital Pierre-Boucher. (Photo: Le Courrier du Sud – Sylvain Daignault)

L’événement s’est déroulé en présence de la députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond, du député de Taillon, Lionel Carmant, ainsi que d’une représentante du bureau de la députée de Laporte, Isabelle Poulet. Plusieurs enfants avaient également été invités pour marquer l’ouverture.

La députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Services sociaux, Shirley Dorismond. (Photo: Le Courrier du Sud – Sylvain Daignault)

«Ce nouveau complexe pédiatrique est une excellente nouvelle pour les familles de la Montérégie, a déclaré Shirley Dorismond. En rassemblant des services spécialisés dans un environnement moderne, sécuritaire et adapté, nous améliorons concrètement l’accès aux soins pour nos enfants.»

Le projet a été rendu possible grâce à des investissements majeurs : 1 million de dollars d’Enfant Soleil, en collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et 1,5 million de dollars de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.