La Ville de Boucherville investira 295 080$ en 2026 pour maintenir deux mesures de transport collectif, soit la gratuité pour les personnes de 65 ans et plus en dehors des heures de pointe, et la poursuite du service de midibus électrique.



Le programme Accès 65+ hors pointe, qui permet aux aînés de se déplacer gratuitement à bord du Réseau de transport de Longueuil (RTL) en dehors des heures de pointe, sera reconduit pour une nouvelle année.



La Ville assumera une quote-part évaluée à 27 080$ en 2026 pour offrir cette gratuité à ses résidents âgés.

Lancé en 2013 par l’agglomération de Longueuil, le programme cible les périodes hors pointe car étendre la gratuité à l’ensemble du réseau en tout temps ferait grimper les coûts de 25 à 30%, selon l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), en plus d’exiger l’ajout d’autobus en heures de pointe.



À titre comparatif, une mesure similaire à Montréal représentait en 2024 un coût annuel d’environ 40 M$.



Le midibus sera de retour



En parallèle, le midibus électrique continuera de circuler sur la ligne 284 en 2026. La Ville a renouvelé son entente avec l’ARTM afin de maintenir ce service gratuit pour la population.



Boucherville prendra à sa charge les coûts d’exploitation pour un montant estimé à 268 000$.

La ligne 284, introduite en 2021 pour améliorer la desserte locale et réduire la dépendance à l’auto solo, a gagné en popularité depuis son implantation.



Le véhicule, appelé «midibus» en raison de sa petite taille, sillonne la ville. Il est en service du lundi au vendredi, entre 8h54 et 15h38.



