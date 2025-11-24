Les questions étaient nombreuses lors de l’assemblée publique du 18 novembre et plusieurs d’entre elles portaient sur des problèmes de mobilité et de sécurité routière. Le maire a rappelé à cette occasion que la Ville avait créé un nouveau poste de coordonnatrice à la sécurité routière et à la mobilité durable, qui sera à même d’aider à résoudre ces problèmes.



Le poste est occupé par Geneviève Lessard, qui compte plus de vingt ans d’expérience comme policière. Le maire a précisé qu’elle peut de ce fait apporter une expertise en matière de prévention et d’analyse d’enjeux liés à la sécurité routière.



Mme Lessard a pour mandat d’analyser et répondre aux demandes et préoccupations de la population concernant la signalisation, les déplacements, etc. Elle étudie ces diverses problématiques et formule des recommandations, en collaboration avec une équipe de techniciens, d’ingénieurs, de policiers de la Régie de police Richelieu/Saint-Laurent, ainsi que le Service des communications et relations avec les citoyens.

Il est à noter également qu’une policière spécialisée en circulation de la Régie siège au comité de sécurité publique de la Ville.



Pour soumettre une demande ou signaler un problème, les citoyens peuvent communiquer avec le Service des communications et relations avec les citoyens par courriel au [email protected] ou par téléphone au 450 922-7111.



