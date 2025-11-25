Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) poursuit toujours ses recherches pour retrouver Carmelle Thériault, une femme de 68 ans de Boucherville portée disparue depuis le 26 octobre. Malgré plusieurs démarches et la diffusion d’une nouvelle image, le corps policier n’a pour l’instant aucun nouvel élément à communiquer.



Mme Thériault avait été vue pour la dernière fois le 26 octobre vers 13h, et sa disparition a été signalée publiquement par le SPAL le 29 octobre. Les autorités ont indiqué craindre pour sa sécurité et sa santé. Elle pourrait être accompagnée de son chat de 12 semaines, gris et blanc, qu’elle transporte dans un sac.



Aperçue à Sainte-Julie?

Des informations reçues par le SPAL laissent croire que Carmelle Thériault aurait pu être aperçue dans les jours suivant sa disparition dans le secteur de l’autoroute 30 et de la montée Sainte-Julie, à Sainte-Julie. Les policiers précisent qu’elle se déplace généralement à pied ou en transport en commun.



Le SPAL estime également qu’elle pourrait fréquenter certains établissements licenciés où l’on retrouve des jeux de hasard, tels que la loterie ou le poker.



Les secteurs visés par les recherches sont Boucherville, Sainte-Julie et Varennes.



Description vestimentaire et physique



Carmelle Thériault mesure 1,72 m (5’1”) et pèse environ 52 kg (115 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux châtains aux épaules.



Le 30 octobre, les policiers ont diffusé une nouvelle image captée par une caméra de surveillance de la pharmacie Jean Coutu du boulevard Saint-Louis, à Boucherville. On y voit Mme Thériault la journée même de sa disparition, ce qui a permis de préciser les vêtements qu’elle portait, soit un bonnet de laine blanc, un chandail à manches longues foncées, un pantalon rose pâle, des souliers Adidas blancs à trois bandes noires. Elle avait un sac de transport noir, dans lequel elle transporte son chat. Elle n’aurait plus la veste rose sans manches avec elle.



L’enquête se poursuit

Contacté par La Relève le 19 novembre, le SPAL confirme que le dossier demeure actif, mais qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis la dernière mise à jour publique.



«C’est un dossier qui est préoccupant pour notre organisation policière. Les démarches se poursuivent, c’est toujours sous enquête. On n’a pas de nouvel élément à rapporter», a indiqué l’agent relationniste au SPAL, François Boucher.



Au moment d’écrire ces lignes, aucune nouvelle information n’a été reçue et Mme Thériault n’a pas été retrouvée. Le SPAL réitère sa demande de collaboration du public et invite quiconque possédant des renseignements pouvant aider l’enquête à communiquer immédiatement avec le corps policier.

