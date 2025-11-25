



La Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud a officiellement lancé sa 24e édition le 24 novembre à l’hôtel de ville de Boucherville. Les citoyens qui le peuvent sont invités à donner généreusement du 24 novembre au 30 décembre afin d’atteindre l’objectif de 450 000$, une cible jugée réaliste par les organisateurs, mais essentielle, alors que les besoins continuent de grimper.



Les dons peuvent être faits lors de la traditionnelle collecte de rue du 4 décembre, ou en ligne sur ggmrs.org/dons, ou encore en argent et en denrées non périssables dans les magasins Maxi et Provigo de Boucherville. Pour soutenir la campagne, la Ville a remis un don de 5 000 $.



De grands besoins



Jean-Marie Girard, qui coordonne l’activité depuis 24 ans, a précisé que les dons sont remis aux 21 organismes accrédités de la Rive-Sud qui aident les personnes défavorisées et qui font du dépannage alimentaire de façon soutenue.



La mobilisation est cruciale. « Pour la journée de la Guignolée, ça nous prendrait 1 000 bénévoles. On en a environ 850, ce qui est déjà exceptionnel, mais on rêve d’en avoir davantage. »



Il a salué d’ailleurs l’implication croissante des entreprises qui acceptent de libérer leurs employés pour prêter main-forte, dont Gravité Média.





La pauvreté a plusieurs visages



«Nous avons cette année de nouveaux clients, des personnes âgées retraitées. On parlait beaucoup des nouveaux arrivants, mais la pauvreté, a plusieurs visages. C’est aussi la maladie mentale, l’alcoolisme, la perte d’emploi, les difficultés. La pauvreté touche tellement de réalités», a mentionné M. Girard.



Des chiffres



Entre octobre 2024 et septembre 2025, les 21 organismes du territoire ont fourni 71 612 dépannages alimentaires; aidé 7 049 familles; soutenu 9 538 personnes seules; et distribué 3 458 paniers de Noël.



L’an dernier, la Guignolée de la Rive-Sud a amassé en argent, denrées et fournitures diverses, l’équivalent de 518 747 $. Et de 2002 à ce jour, pas moins de 8 625 602 $ ont été distribués aux organismes du territoire.



Une mobilisation doublée à Boucherville



En parallèle, la Guignolée de Boucherville mène aussi sa propre campagne afin de remplir les paniers de Noël et de soutenir le Comité d’entraide dans l’accompagnement des 1 400 familles vivant sous le seuil de la pauvreté dans la ville.



Les citoyens peuvent visiter guignoleeboucherville.com pour en savoir plus sur les façons de contribuer.



Une solidarité plus nécessaire que jamais



À l’aube du temps des Fêtes, Jean-Marie Girard a conclu en rappelant l’importance de la solidarité dans un contexte où les organismes doivent répondre à des demandes sans précédent.



« On ne pense jamais faire ça pendant 24 ans… mais quand on voit l’impact, on comprend pourquoi on continue », a-t-il confié.



Plusieurs façons de donner



Députés et maires étaient présents lors du lancement de la Guignolée des médias.

Partout sur la Rive-Sud, les gens seront invités à faire des dons en argent, en denrées non périssables et autres produits dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu/Grande-Allée/Place Portobello/boulevard Cousineau/Saint-Lambert, les épiceries Maxi, Provigo, IGA et chez le commanditaire national, Nissan.

Les dons en ligne sont incontournables. Une manière simple et sécurisée au www.ggmrs.org/dons.

La Grande Guignolée a également un espace réservé pour la collecte de produits et de denrées au 4500, rue Kimber, porte 13, Longueuil. L’entrepôt est ouvert du 4 décembre jusqu’au 24 décembre de 9 h à 16 h, du lundi au jeudi inclusivement. On doit absolument appeler au 514-898-5080 avant de se rendre à l’entrepôt pour une livraison.

