Tel qu’annoncé, la Ville de Longueuil a procédé à une révision importante de la rémunération de ses élus, entraînant une baisse notable des salaires de base et des allocations supplémentaires associées à certaines fonctions.

La rémunération annuelle de base de la mairesse ou du maire, auparavant fixée à 103 550 $, demeure inchangée selon les données réglementaires. Toutefois, ce sont surtout les salaires des conseillers et les rémunérations additionnelles qui ont été revus à la baisse.

Le salaire des conseillers municipaux passe de 56 520 $ à 50 000 $, tandis que celui des conseillers d’arrondissement demeure à 28 260 $.

Les fonctions particulières subissent quant à elles des réductions marquées. La rémunération annuelle additionnelle du ou de la vice-présidence du comité exécutif chute de 88 600 $ à 55 000 $. Celle des membres du comité exécutif passe de 63 300 $ à 35 000 $. Le poste de maire suppléant voit aussi son allocation diminuer, passant de 37 980 $ à 15 000 $.

Les présidences du conseil et le rôle de chef(fe) de l’opposition sont également touchés, leurs rémunérations additionnelles étant revues respectivement de 37 980 $ à 20 000 $ et de 63 300 $ à 45 000 $.

Enfin, la rémunération liée à la présidence d’une commission, fixée à 20 000 $, est abrogée.

Avec ces ajustements, Longueuil affirme vouloir moderniser et rationaliser la structure de rémunération de ses élus, dans un contexte où plusieurs municipalités réévaluent leurs pratiques financière.

Rappelons que la mairesse de Longueuil avait réduit son salaire de 65 000$ au début de son premier mandat en 2021.