Un citoyen a demandé au conseil nouvellement élu où en est la Ville dans la mise en application de ses plans environnementaux, et si elle sera en mesure d’atteindre les objectifs de développement durable et de transition climatique prévus pour 2030.



Le maire Mario Lemay a précisé que la deuxième édition du Plan vert a été adoptée en 2017 et qu’une troisième édition est en cours de production. Elle sera accompagnée du bilan complet des gestes posés depuis 2017, soit depuis huit ans.



«On va faire une reddition de compte à ce moment-là, qui est prévu pour 2026, naturellement sous réserve de l’adoption du budget, parce que vous comprendrez qu’on a besoin d’une firme de consultants ou d’experts pour compléter le tout.»



«La Ville s’est effectivement engagée à renforcer la résilience du territoire face aux changements climatiques. Plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies. La Ville prévoit différentes actions en ce sens, notamment avec la participation au programme Oasis, en partenariat avec la MRC de Marguerite-D’Youville», a mentionné M. Lemay.



Ce programme consiste à mettre en place un plan d’adaptation aux changements climatiques qui sera par la suite présenté aux Julievillois.

Le processus menant à ce plan est divisé en plusieurs phases et la première étape consiste en la réalisation d’une analyse des risques liés à la chaleur qui ne cesse d’augmenter ainsi qu’aux pluies abondantes et imprévisibles, afin d’identifier les populations et les infrastructures vulnérables.



Cet article a été lu : 13